Движение в столице оказалось почти полностью сковано после сильного ливня. Скан карты опубликовал ресурс dtp.kiev.ua в instagram.

Фото: Instagram.com

Самые большие пробки наблюдаются в центре Киева, в частности на бульваре Тараса Шевченко, на улице Хрещатик, Большая Васильковская, Басейная, Льва Толстого, Саксаганского, а также на Майдане Независимости, свидетельствуют данные Google Maps.

Также пробки зафиксированы на улице Нижний Вал, Борщаговская, Юрковская, Нижнеюрковская, Набережно- Хрещатицкая, Елены Телиги. Пробки наблюдаются на проспекте Победы и на Большой Окружной дороге.

Фото: google.com

Ранее "Cтрана" публиковала видео последствий дождя в Киеве.

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