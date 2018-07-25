В Киеве сегодня, 25 июля, из-за ливня и потопа заблокирована работа служб такси. Самые популярные онлайн-сервисы не могут найти автомобили.

На Uber доехать из центра на Позняки можно самое меньшее за 300 гривень, да и то - свободных машин постоянно не бывает.

"Уклон" дает более адекватную цену, но это с лихвой окупается тем, что машину найти просто нереально. Впрочем, можно попытаться поторговаться до тех же 300 гривень - если не выше.

Цены на одно и то же расстояние в этом сервисе меняются каждые полчаса, говорят пользователи - разумеется, в сторону увеличения.

О том, что с машинами, чуть только испортилась погода, начался коллапс, пишут и в соцсетях.

"Такси умер для меня как класс. В течение часа не могу вызвать дешевле, чем 330 грн", - пишет киевлянка Елена Маленкова.

Ранее "Страна" публиковала видео последствий дождя в Киеве.

Также на Шулявке реки мусора хлынули в подземный переход.