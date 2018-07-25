Сегодня, 25 июля, после очередного дождя обвалилась часть путепровода по улице Елены Телиги над улицей Фрунзе в Шевченковском районе украинской столицы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Instagram.

Очевидцы сообщают, что часть конструкций моста буквально смыло дождем, бетонные плиты съехали вниз.

Территория на этом участке в данный момент ограждена. Движение троллейбусов по улице Телиги в направлении станции метро "Почайна" прекращено в обоих направлениях.

Автобусы едут в объезд после остановки "Кирилловская церковь".

"Конструкции буквально смывает вместе с грунтом мощными потоками воды. На месте ремонтники. Наблюдают. Движение парализовано", - сообщают журналисты.

Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua

Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua

Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua

Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua

Пробки достигли 10 баллов

В районе множество ДТП Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua

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