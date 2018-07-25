В Киеве дождь смывает мост на улице Елены Телиги, троллейбусы не ходят, движение парализовано
Сегодня, 25 июля, после очередного дождя обвалилась часть путепровода по улице Елены Телиги над улицей Фрунзе в Шевченковском районе украинской столицы.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Instagram.
Очевидцы сообщают, что часть конструкций моста буквально смыло дождем, бетонные плиты съехали вниз.
Территория на этом участке в данный момент ограждена. Движение троллейбусов по улице Телиги в направлении станции метро "Почайна" прекращено в обоих направлениях.
Автобусы едут в объезд после остановки "Кирилловская церковь".
"Конструкции буквально смывает вместе с грунтом мощными потоками воды. На месте ремонтники. Наблюдают. Движение парализовано", - сообщают журналисты.
Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua
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