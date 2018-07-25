Федерация бокса Украины официально опровергла информацию о том, что Кирилл Островский, который сбил насмерть 10-летнюю девочку в Киеве, не имеет отношения к этой спортивной организации.

Об этом говорится на сайте Федерации бокса Украины.

"Всеукраинская общественная организация "Федерация бокса Украины" официально сообщает: "Кирилл Островский не является действующим боксером и ни разу не вызывался в ряды сборных команд Украины ни в каких из возрастных групп. Более того, по существующей пока информации, Кирилл Островский даже не имеет официального спортивного звания, по которому можно было бы определить его причастность к каким-то из видов спорта", - говорится в сообщении.

Напомним, что сразу после жуткого ДТП в СМИ появилась информация, что водитель Кирилл Островский ранее занимался боксом.

Ранее "Страна" писала о том, что отец Кирилла Островского рассказал свою версию событий: сын не скрывался с места ДТП, а искал, где припарковаться.

Также мы сообщали, что завтра состоится суд над Кириллом Островским, который сбил ребенка на своем Hummer.