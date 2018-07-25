В Харькове скандальную блогершу Анну Кривуц, известную в сети как danger.ann, поймали третий раз за месяц пьяной за рулем.

Об этом говорится на странице "Харьков LIVE" в Facebook, и опубликовано видео инцидента.

Судя по видео, блогерша общалась с патрульными на повышенных тонах и использовала нецензурную лексику.

Анна Кивуц стала известна не только своим пьяным вождением и хамством полиции, но и тем, что ей выписали штраф почти на 2 миллиона гривен. Такую сумму Анну Кривуц обязали выплатить сотрудники фискальной службы – за уклонение от уплаты таможенных платежей. У девушки – автомобиль на еврономерах.

Как сообщала "Cтрана", в Киеве Volkswagen с тремя пьяными пассажирами устроил дрифт на проспекте Победы и протаранил три маршрутки.

Ранее глава "прокурорской инквизиции" попался пьяным за рулем и был оправдан судом.

Мы писали, что кровавое ДТП в Харькове. Брата Зайцевой остановили пьяным за рулем.