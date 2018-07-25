Генеральная прокуратура хочет допросить российско-украинского бизнесмена Павла Фукса по делу о содействии преступной организации. Повестка на допрос опубликована на сайте ведомства.

"Гр-н Фукс Павел Яковлевич... Вам необходимо явиться 22 августа 2018 года в 15 часов 00 мин... для участия в допросе в уголовном производстве № 42017000000001533 в качестве свидетеля", - говорится в документе.

Правоохранители не уточняют, чего именно касается производство, в рамках которого они вызывают на допрос бизнесмена.

Согласно информации из реестра судебных решений, производство было открыто еще в мае 2017 года "по фактам содействия неустановленными лицами деятельности преступной организации", пишет Украинская правда.

По версии следствия, эти "неустановленные лица" пытались помешать спецконфискации 1,5 миллиардов долларов "Семьи" экс-президента Виктора Януковича.

Кипрские компании, у которых по решению суда конфисковали вышеуказанные деньги, подали апелляцию. Их адвокаты предоставили суду договоры, на основании которых имели право представлять предприятия в суде. И при этом защитники якобы подали документы без апостилирования, то есть без заверения.

Поэтому прокуратура считает, что договоры, предоставленные адвокатами, "могут быть подделанными с целью содействия участникам преступной организации" в препятствовании конфискации денег.

Однако один из адвокатов Максим Коваленко заверил, что на такие гражданско-правовые договоры апостиль не нужен. В тоже время, по его словам, у защиты есть апостиль на подписях нотариуса.

По его информации, в рамках этого производства задерживали Михеила Саакашвили и Севериона Дангадзе. Однако подтверждений этому в судебном реестре нет. В Генпрокуратуре комментировать производства и вызовы Фукса не стали.

Пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко объяснил, что следователь не предоставляет информацию о расследовании. Он лишь подтвердил, что бизнесмен не пришел на допрос в прошлый раз, когда его вызвали на 16 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что бизнесмен Фукс и люди Порошенко берут под контроль национализированные газовые участки, принадлежавшие окружению Януковича.

Также мы сообщали, что Фукс опроверг свое участие в выводе "денег Януковича", а Гонтарева заявила, что "в этом нет ничего плохого".