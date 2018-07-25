Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook показала, какие грозовые фронты стоят над Киевом и в целом над Украиной. Она напомнила, что циклон Баба Галя, он же циклон Галина, никак не успокоится.

"Сегодня дождливо будет в западных областях и на севере Украины. Локальные дожди могут бродить практически по всех наших областях,- написала она. - Дожди, хотя и ливневого характера, но кратковременные. Кстати, в метеорологии кратковременный дождь - идущий около трех часов. Так что все у нас по прогнозу".

Фото: facebook.com

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