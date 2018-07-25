Сегодня, 25 июля, в Киеве на Шулявке затопило подземный переход после сильного ливня. В переходе стоит дождевая вода под самый потолок, в ней плавает мусор и деревянные ящики.

Фото публикуют очевидцы в соцсети Facebook.

Местные жители сообщают, что проблема с затоплением этого подземного перехода возникает не первый год, однако власти никак не решают вопрос.

Судя по фото, в подземном переходе велась торговля. На верхних ступеньках стоят ящики с продуктами.

Фото: facebook.com/antons3d

"Теперь только с аквалангом. Виталя, ты же зимой нырял в прорубь, покажи пример, переплыви дорогу первым", - пишет пользователь Мих Big.

"А нырнуть и выплыть с другой стороны, слабо?", - иронизируют пользователи соцсети.

Напомним, в Киеве 25 июля наблюдается небывалый потом. Очевидцы сняли на видео, как "Левобережка" ушла под воду.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Шулявке перевернулась на крышу легковушка.

Также мы сообщали, как киевляне рыбачат прямо на дорогах после небывалых ливней.