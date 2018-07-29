29 июля в Украине отмечается День работника торговли. В этот день принято поздравлять тех, чья профессия связана с торговлей и продажами.

Государство решило установить для предпринимателей профессиональный праздник в благодарность за то, что их усилиями активно наполняется государственный бюджет.

История праздника

Профессиональный день работников торговли в Украине появился в 1995 году, когда президент страны подписал указ об установлении этого праздника. Он был назначен на последнее воскресенье июля, поэтому не имеет точной даты – из года в год она "плавает".

Ранее этот день был объединен с Днем работников ЖКХ и работников сферы бытового обслуживания. Праздник в таком виде отмечался с советских времен, и только в 1996 году профессиональные дни впервые отмечались раздельно.

В настоящее время этот праздник совпадает с профессиональным днем работников торговли Беларуси.

Работники торговли в Украине

По статистике, в экономической деятельности, связанной с торговлей, в основном преобладают частные предприятия. Оборот розничной торговли в Украине по состоянию на июнь 2018 года составлял 428 999,7 млн грн.

Как поздравить с Днем работника торговли: подарки и открытки

Если вы хотите поздравить предпринимателя с его профессиональным праздником и преподнести подарок, то лучше всего выбрать что-то связанное с работой. Всегда пригодятся ежедневники, блокноты, ручки, визитницы.

Еще один вариант – декоративные подарки, которые напоминают о профессиональной деятельности. Например, счеты, денежное дерево, амулет, который притягивает финансовое благополучие, копилка.

Можно подарить и что-то, что скрасит рабочие будни – например, чашку с красивой картинкой или шуточной надписью, френч-пресс, тактильные игрушки для снятия стресса.

Также предлагаем вам открытки и gif-анимацию, которые можно отправить в качестве поздравления.