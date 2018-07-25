Украинская сторона в Трехсторонней контактной группы в Минске заявила, что о референдуме на территориях "ЛДНР", который Путин предложил Трампу, не может быть речи.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"На ТКГ и на политической подгруппе украинская сторона поставила россиянам еще один вопрос: поднималась ли на саммите в Хельсинки идея "референдума" на Донбассе. Мы четко заявили, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских землях не может идти и речи", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по результатам заседания ТКГ в Минске в среду.

По словам Ирины Геращенко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, экс-посол Украины в США Александр Моцик отметил, что проведение иностранным государством референдума на территории другого суверенного государства, "является тяжким международным преступлением".

"Россия одно такое преступление уже совершила в Крыму. Не стоит повторять на Донбассе, где РФ и ее марионетками уже осуществлены тысячи преступлений против человечности: сбивание Боинга, убийства и ранения украинцев, незаконное содержание, пытки, разрушение инфраструктуры, кража собственности, вывоз и демонтаж украинских предприятий и шахт. Мы все это фиксируем. Обо всем этом напоминаем каждый раз в Минске. И ожидаем от правительства новых исков против РФ в международные суды", - сказала первый вице-спикер Рады.

Она подчеркнула, что вместо "очередных сценариев расчленения Украины", Киев требует от Москвы вывести свое оружие и технику, и расформировать все созданные Кремлем ложные "органы власти" на Донбассе, которые не предусмотрены Минскими соглашениями.

Также, по ее словам, украинская сторона в ТКГ в Минске подняла вопросы нарушения "режима тишины" со стороны представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), несмотря на объявленное "хлебное перемирие".

"Правда, что на время перемирия эскалация спадает, но есть убитые и раненые, ежедневно фиксируются обстрелы", - отметила она.

Также, по ее словам, продолжаются поставки тяжелого оружия и техники боевикам ОРДЛО со стороны РФ.

"В частности, СММ ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе комплекс радиоэлектронной разведки "ТОРН", зенитно-ракетные комплексы, беспилотники, другое, а россияне при этом отказываются отвечать на вопросы украинской стороны, откуда на оккупированном Донбассе появилось это новейшее вооружение российского производства", - отметила Ирина Геращенко.

Ранее "Страна" писала, что референдум на Донбассе обсудят на встрече политдиректоров "нормандской четверки" в Берлине.

Также мы сообщали, о заявлении Климкина, что референдум на Донбассе - это репетиция федерализации и развала Украины.