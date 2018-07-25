Министерство финансов в полном объеме профинансировало выплаты пенсий. Об этом говорится в сообщении Минфина на странице ведомства в соцсети.

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"Министерство финансов информирует о том, что расходы государственного бюджета, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий профинансированы полностью", - говорится в сообщении.

В соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда государственного бюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль 2018 года утверждены в сумме 83,4 млрд гривен.

По состоянию на 25 июля 2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью.

Отмечается, что 12 июля 2018 года был перечислен Пенсионному фонду последний платеж на сумму 2,5 млрд гривен.

Кроме того, в соответствии с бюджетным кодексом Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий.

23 июля 2018 года с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что Госказначейство сегодня начинает перечислять деньги на невыплаченные пенсии.

Также мы сообщали, что Гройсман грозит "не прощать" Пенсионный фонд за задержки пенсий.