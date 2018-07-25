Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил о начале полноценной работы Бюро уже в сентябре после того, как НАБУ проверит 27 кандидатов на руководящие должности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Никакого затягивания не будет, поскольку есть другие, законом предусмотренные правовые механизмы, чтобы территориальное управление начало свою работу... Несмотря на некоторые объективные обстоятельства... в сентябре мы приложим максимум усилий, чтобы ГБР начало первые уголовные производства", - сказал Роман Труба журналистам в среду в Киеве.

Также он рассказал, что относительно определилась ситуация с помещением для центрального аппарата ГБР.

"На прошлой неделе мы завершили переговоры, был подписан договор аренды части помещения, в котором будет находится центральный аппарат ГБР", - сказал директор Бюро.

Как сообщала "Страна", глава ГБР в Николаеве ездил на угнанном авто и не указал квартиру в декларации.

Также "Страна" писала о главе ГБР Романе Трубе, характеристику которому дал главный военный прокурор Анатолий Матиос.