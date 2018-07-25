В ближайшие сутки, 26 июля, погоду в Украине по-прежнему будет определять теплый и влажный воздух: ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 25-30°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 30-35°.

В Киеве 26 июля местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура +18...+20°, днем +28...+30°.

Фото: meteo.gov.ua/

На западе Украины дожди и грозы. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Карпатах дождь. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины грозовые дожди. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

В центре Украины местами дожди, грозы. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

На востоке Украины дожди Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +28…+30 градусов.

На юге Украины грозы. Температура воздуха ночью +18…+20 градуса, днем +29…+31 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днем +29…+31 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,5 градусов тепла в 1936 году, самая низкая ночью на отметке 9,7 градусов выше ноля в 1907.

Как сообщала "Cтрана", сегодня все без исключения области страны накроют дожди с грозами.

Мы писали, что грозовой циклон Галина продолжит господствовать в Украине. На севере и западе пройдут дожди.

Ранее Гидрометцентр сообщил, как долго в Украине будут идти проливные дожди и греметь грозы.