Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба обратился к директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику с просьбой провести проверку 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР, рекомендованные к назначению внешней комиссией после проведения конкурса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главы ГБР, список кандидатов к назначению - это рекомендация, а не императив, законодательство предусматривает проведение проверок перед назначением.

Директор ГБР выразил уверенность в том, что Сытник заинтересован в проведении объективных проверок кандидатов на должности в Госбюро расследований.

Труба напомнил, что 18 июля внешняя комиссия завершила конкурс на занятие руководящих должностей в Бюро. После обнародования фамилий кандидатов в СМИ появилась критическая информация относительно недобропорядочности некоторых кандидатов.

"В СМИ появилось очень много информации о тех или иных кандидатах. Негатив вызвала информация, обнародованная за день до обнародования результатов конкурса - о фамилиях кандидатов, которые были проголосованы конкурсной комиссией", - сказал он.

Директор ГБР подчеркнул, что его позиция остается принципиальной: "Внешняя конкурсная комиссия определила победителей и рекомендовала 27 человек для назначения... Понятия рекомендации и назначения не тождественны... по каждому победителю будет назначена соответствующая проверка уполномоченными органами (НАБУ, МВД, НАПК) и это обязательно. Проверки не будут формальными".

"По результатам проведения проверки мы должны получить ответ – имеют ли основания обвинения в адрес кандидатов", - сказал он, заверив при этом, что если негативная информация подтвердиться, то такой кандидат не будет назначен на должность.

Ранее "Страна" публиковала список из 27 кандидатов, рекомендованные комиссией на руководящие должности в ГБР.

Напомним также, что глава ГБР в Николаеве ездил на угнанном авто и не указал квартиру в декларации.