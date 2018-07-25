Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание", которым усиливается ответственность для недобросовестных плательщиков алиментов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Законом предусмотрены особенности воздействия на должников, имеющих задолженность по уплате алиментов для содержания детей с инвалидностью и детей, имеющих определенные тяжелые заболевания, учитывая, что несвоевременная уплата алиментов имеет особенно негативные последствия для детей этой уязвимой категории", - говорится в сообщении.

Документ устанавливает механизм привлечения к юридической ответственности лиц за неуплату алиментов и уклонение нарушителей от назначенного взыскания за неуплату алиментов.

"Законом устанавливается, что неуплата алиментов на содержание ребенка за 6 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов", - сказано в сообщении.

В частности, неуплата алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, и ребенка, который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени; или на содержание ребенка, который получил тяжелые травмы, и требует трансплантации органа, или паллиативной помощи, которая привела к возникновению задолженности, за три месяца со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Повторное на протяжении года совершение этого правонарушения влечет за собой взыскание в виде выполнения общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов. Уклонение лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ влечет за собой административный арест сроком до 10 суток.

Также закон предусматривает меры, которые будут применяться к родителям или лицам, их заменяющим, в случае уклонения ими от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей.

"В таких случаях предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные повторно в течение года влекут наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан", - сказано в сообщении.

Законом установлены взыскания за невыполнение решения органа опеки и попечительства по определению способов участия в воспитании ребенка и общения с ним того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка. За такое нарушение полагается штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. За такое же деяние, совершенное повторно в течение года, на лицо может быть наложен штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и применено временное ограничение того из родителей, с кем проживает ребенок, в праве выезда за пределы Украины и ограничения в праве управления транспортным средством к выполнению решения.

За умышленное нарушение установленного законом срока пребывания ребенка за пределами Украины в случае самостоятельного решения о его временном выезде тем из родителей, с которым ребенок проживает, установлен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов.

Напомним, 3 июля 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№8296), которым усилила ответственность для недобросовестных плательщиков алиментов.



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