Экс-нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский, который оказался на грани ухода из "Динамо" (Брест) из-за нарушения дисциплины, может продолжить карьеру в минском клубе вместе с одноклубниками.

Об этом он намекнул на своей странице в Instagram.

Под фото своего экс-одноклубника по "Динамо-Брест" Алексея Гавриловича, который уже перешел в минское "Динамо", Милевский написал: "Спасибо, кэп. Скоро увидимся". Гаврилович ответил на это: "Очень скоро".

Фото: dynamo.kiev.ua

Напомним, ранее Милевский выступал за белорусскую команду в минувшем сезоне и стал вторым по результативности игроком по системе "гол+пас".

Он покинул брестское "Динамо", за которое выступал с 2017 года, из-за конфликта с новым главным тренером команды. В составе "Динамо-Брест" украинец стал обладателем Кубка и Суперкубка Белоруси.

Как сообщала "Страна", ранее Милевский заявил, что в "Динамо" тратил огромные деньги и оплачивал друзьям отпуска на островах.