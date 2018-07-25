25 июля 2018 в помещении Борзнянской РГА (Черниговская область) около 30 человек с символикой ОО "Свобода" совершили нападение на главного редактора местной газеты "Известия Борзнянщины" Сергея Близнюка и сотрудников администрации. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Нападавшие нанесли журналисту удары по голове и силой заставили написать заявление об увольнении. После этого нападавшие набросились на заместителя председателя Борзнянской РГА Александра Максимова и сотрудников администрации Елену Таран и Евгения Тарновского.

Незванные гости под угрозой физической расправы заставили и чиновников написать заявления об увольнении. В епархии считают, что основным "пригрешением" пострадавших от нападения было то, что накануне в районной газете "Известия Борзнянщины" вышла статья об отдыхе в православном летнем лагере отдыха для молодежи "На море Галилейском", организованном Нежинской епархией УПЦ для более 100 детей Черниговщины.

"Накануне от представителей ОО "Свобода" поступали угрозы в адрес правящего архиерея Нежинской епархии УПЦ архиепископа Климента. А 21 июля 2018 группа нетрезвых мужчин, которые называли себя представителями этой политической силы, ворвалась на территорию детского лагеря в Борзнянском районе, однако просчиталсь, потому что дети разъехались по домам еще накануне, 20 июля", - говорится в сообщении.

В тот же день нападавшие из ОО "Свобода" запугиваниями пытались заставить местных перевозчиков отказаться от предоставления услуг автотранспорта верующим УПЦ для транспортировки их в Киев. Отмечается, что свободовцы грозили сжечь автобусы перевозчикам.

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