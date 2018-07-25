В Киеве случился очередной потоп – из-за сильного дождя некоторые улицы столицы вновь затопило. Пользователи соцсетей выкладывают в сеть фото и видео рек на улицах города.

Фото: "Страна"

В частности, залило Лукьяновку. Видео затопления снял корреспондент "Страны".

Видео: "Страна"

На Дорогожичах полностью залило проезд.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Фото: "Страна"

Затоплена улица Глыбочицкая на Подоле. Автомобили проезжают ее с трудом.

Видео: "Страна"

Фотографии реки на дороге показала в сети пиарщик Елена Деревянко. "Глубочицкая. Горные реки. Шум прибоя. Приятно когда городская власть заботится о ливневой канализации", - написала она.

Фото: facebook.com/yelena.derevyanko

Фото: facebook.com/yelena.derevyanko

Фото: facebook.com/yelena.derevyanko

Пользователь Александр Золотько показал затопленный подземный переход на КПИ. "КПИ сейчас. Жалко людей, хоть и негативно отношусь к торговле в переходах. Парень со стельками сокрушался - у него товара на 100к. Боюсь представить на сколько попал торговец телефонами. Но больше меня волнует другой вопрос. Кто должен выключать электричество в такие моменты?" - написал он.

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Видео: facebook.com/alexandr.zolotko

Гонщик Алексей Мочанов также показывает последствия ливня на улице Дегтяревской. Также он дает советы киевлянам: "Не заезжайте в районы, ставшие озерами! Не пытайтесь преодолеть водную преграду "сходу"!!! Помните, что в такой дождь очень неэффективно работают тормоза, они намокают и не останавливают авто на привычной дисианции, тормозной путь увеличивается вдвое-втрое! Если необходимо проехать и нет возможности объехать - крайне медленно, не поднимая волны, на одной передаче и с аварийкой.

При встречном разъезде учитывайте волну и риск хапануть воды в фильтр. Не останавливайтесь и не переключайтесь, сцепление у вас полностью в воде и при выезде из лужи скорее всего будет подбуксовывать.

Берегите себя и переждите стихийное бедствие дома. Следите за детьми и животными. Не бойтесь грома с молнией".

"Мэрия обнаружила секрет антигравитации?"

Сеть активно комментирует затопления в Киеве и шутит над ними.

Журналист Иван Яковина недоумевает, почему в Киеве постоянные потопы: "Правый берег Киева весь на холмах, рядом - огромная река. Ну вот как городские власти ухитрились так все устроить, что во время дождя его все равно затапливает?! Мэрия обнаружила секрет антигравитации? Ей же за такое открытие Нобелевку по физике дадут.

Вот не понимаю: нарочно же так не сделаешь! Во всех уголках вселенной вода стекает вниз. В данном случае - к реке, которая вот, тут, рядом реве и стоне! Но не в Киеве".