В первом полугодии 2018 года количество нелегальных мигрантов, задержанных украинскими правоохранителями, увеличилось на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"За первое полугодие этого года мы наблюдаем увеличение незаконных мигрантов на 22%. Это не критично, мы не являемся страной-поставщиком незаконных мигрантов в страны Евросоюза, но это уже тенденция, о которой надо говорить", - сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Он не исключил, что эта статистика будет увеличиваться из-за ужесточения странами ЕС правил въезда.

Как сообщала "Страна", ромы собираеются уезжать из Украины после погромов.

Напомним также, что срок безвизового пребывания в Беларуси удлинили в 6 раз.

Ранее "Страна" писала, что при безвизе украинцам стали чаще отказывать во въезде и депортировать.