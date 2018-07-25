Нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар подтвердила информацию "Страны" о совместном проживании с заместителем мэра Ирпеня Дмитрием Христюком. Она призналась, что недавно вышла замуж и разместила праздничные фотографии на своей странице в Facebook.

"Не считаю это новостью, а лишь сообщением для друзей - мы с Дмитрий Христюк поженились. Я знаю его с 2014 года, из самых тяжелых времен своей жизни ... Я тогда работала в СНБО, Дмитрий создавал первые добровольческие батальоны, (Андрей Тетерев свидетель) будучи заместителем губернатора Киивщины ... мы помогали друг другу", - рассказала она о знакомстве со своим мужем.

Фото: facebook.com/vsiumar

Сюмар также рассказала, почему обратила внимание на Христюка.

"Мне всегда нравились сильные и умные мужчины, которые умеют делать дела. Шесть лет в спецподразделении "Альфа", советник министра МЧС, председатель Барышевского районного совета (который, кстати, уволился с несогласием с политикой Януковича в 2012 и, конечно, не был членом ПР), был активистом Майдана и обеспечивал безопасность одного из лидеров Виталия Кличко. Далее - заместитель губернатора Киевской области и один из тех, кто очень много сделал для создания и поддержки батальонов в те сложные времена. Потом первый заместитель городского головы Ирпеня, который много сделал для успешных перевоплощений в городе. Достаточно поехать и посмотреть как сейчас выглядит Ирпень. Сегодня Дмитрий уволился, поскольку считает, что в семье достаточно одного "политика". И я невероятно уважаю это его решение, потому что понимаю, что он просто оберегает нашу семью", - написала Сюмар.

Фото: facebook.com/vsiumar

Сюмар также гордится, что ее муж - двукратный чемпион мира по боевому самбо.

Она отметила, что для них обоих, этот брак - не первый. На двоих у них двое дочерей - Нина и София. Также семья приняла решение о помощи в воспитании сыновей погибшего Александра Гуменюка - комбата 11 батальона Киевской Руси Александра Гуменюка, крестным папой которых является Дмитрий.

Фото: facebook.com/vsiumar

Напомним, бойфренд Виктории Сюмар Поэтому в прошлом году успел побывать под домашним арестом.

Как сообщала "Страна", в настоящее время новоиспеченная семья живет за городом, в 15 километрах от Киева. В селе Михайловка-Рубежовка (Ирпенский регион, Киевская область) мать Сюмар владеет двумя участками земли по соседству на улице Садовой. На них и стоят два особняка.

Правда, сама Сюмар отрицает, что ее мама имеет отношение к этой земле.