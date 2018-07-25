Водитель Hummer Кирилл Островский, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на переходе в Киеве, пытался затормозить и не собирался бежать с места ДТП.

Об этом рассказал отец задержанного Олег Островский, передает ТСН.

По предположению мужчины, авария произошла в момент смены сигнала светофора, а ребенок резко выбежала на дорогу.

"Он ехал во втором ряду, но у пешеходного перехода стояла большая машина - джип какой-то или микроавтобус - он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Конечно, он попытался затормозить, но у него не получилось. Он так и не понял, но либо не сработали тормоза, или они сработали юзом, я не знаю точно, это - мои предположения. Невозможно было быстро среагировать, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо ", - говорит Олег Островский.

Кроме этого, отец утверждает, что Кирилл не находился под влиянием алкоголя или других веществ. По его словам, это уже подтверждено экспертизами. Также, по словам Островского-старшего, его сын не собирался бежать с места аварии, а первые его действия он объясняет импульсом.

"Снять номера - это импульс самосохранения. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем - и скорую вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать - он чуть ниже ее поставил", - пояснил отец задержанного.

Семья водителя намерен доказать, что он совершил наезд не по своей вине.

Напомним, 24 июля на бульваре Леси Украинский в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку и пытался уехать с места ЧП.

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