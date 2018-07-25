Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о разводе с супругой Матильдой.

В тексте скандальный артист призвал людей "чаще разводиться".

Стихотворение он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я скачу опять, как Витязь, и стреляю холостыми. Люди, чаще разводитесь! Это право не отымет никакой закон дурацкий. Быть не вместе - это праздник!" - написал Сергей.

Фото: instagram.com/shnurovs

В интервью Esquire Шнуров согласился с утверждением, что женщины являются для него музами и что в нынешней своей ситуации он способен создать шедевр. Впрочем, добавил, что хотя художник и должен страдать, но делать это нельзя постоянно. А на вопрос, что же стряслось за последнее время в семейной жизни, Шнуров, конечно, тактично не стал вдаваться в детали.

"Столько всего, что можно книгу написать", - заявил музыкант.

И тут же отметил, что причиной для развода послужила не измена.

Фото: mk.ru

Как сообщала "Страна", инициатором развода стала именно супруга. На вопрос журналиста, это Матильда покинула Шнура, он ответил: "К сожалению, да".

Артист добавил, что не пытался помириться с любимой. "Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала украсть весь сервиз", - сказал Шнуров.

Ранее "Страна" сообщала, что Шнуров в стихах прокомментировал развод с женой Матильдой.