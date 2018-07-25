До конца июля жители Киева могут без доплаты обменять синие жетоны, купленные по старой цене по 5 гривен, на новые зеленые.

Об этом 25 июля Киевский метрополитен сообщил в Twitter.

"Если у вас остались синие жетоны, выгоднее до конца июля обменять их на зеленые без доплаты", - отмечают в метрополитене.

В метрополитене отмечают, что с 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах и с доплатой.

Фото: twitter.com/kyivmetroalerts

Обмен одного синего жетона в июле можно провести в кассах станций метро. Но два и более жетона обменяют только в сервисных центрах подземки: на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2).

С 1 сентября 2018 года синие жетоны не будут подлежать обмену и средства за них не будут возвращаться.

Напомним, с 14 июля в столице почти вдвое подорожала стоимость проезда в коммунальном транспорте. В частности, цена разовой поездки в столичном метро возросло с 5 до 8 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что за один день перед подорожанием проезда в Киеве карты метро пополнили на миллионы поездок.

Также пассажирам киевского метро будут давать сдачу новыми монетами.