Десятилетняя Анастасия Артемова, которую насмерть сбил и протащил 50 метров джип Hummer на бульваре Леси Украинки, вместе с мамой и братом приехала в Киев из Москвы в гости к родственникам.

Об этом пишут "Факты" со ссылкой на источники в полиции.

Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали. Мать Анастасии является гражданкой России.

Напомним, поздно вечером во вторник, 24 июля, в Киеве на бульваре Леси Украинки возле бизнес-центра "Парус" произошло страшное ДТП: водитель на автомобиле Hummer сбил 8-летнюю девочку и пытался скрыться.

Позже выяснилось, что за рулем Hummer был бывший боксер Кирилл Островский, 1995 года рождения.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, как звали погибшую под колесами Hummer девочку.

Также завтра состоится суд над Кириллом Островским, который сбил ребенка на своем Hummer.