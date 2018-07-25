Мажор на Hummer имеет отношение к застройкам и Кличко - журналист
Известный блогер Анатолий Шарий заявил о том, что 19-летний Кирилл Островский за рулем Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю Анастасию Артеменко в Киеве, имеет непосредственное отношение к киевской власти, незаконным застройкам и к мэру Виталию Кличко.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
""Бывший профессиональный боксер", в 19 лет (профессионально боксировал до 18?) организовавший бизнес на продаже низкокалорийного г...вна, по нашей информации, имеет непосредственное отношение к киевской власти, незаконным застройкам этой власти и к мэру", - заявил Шарий.
Фото: facebook.com/anatolijsharij
Как сообщала "Страна", в четверг, 26 июля, в Шевченковском райсуде Киева состоится заседание в деле о смертельном ДТП с участием Кирилла Островского.
Прокуратура будет просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.
Ранее "Страна" выяснила, кем является отец Кирилла Островского, убившего в ДТП ребенка.