Известный блогер Анатолий Шарий заявил о том, что 19-летний Кирилл Островский за рулем Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю Анастасию Артеменко в Киеве, имеет непосредственное отношение к киевской власти, незаконным застройкам и к мэру Виталию Кличко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

""Бывший профессиональный боксер", в 19 лет (профессионально боксировал до 18?) организовавший бизнес на продаже низкокалорийного г...вна, по нашей информации, имеет непосредственное отношение к киевской власти, незаконным застройкам этой власти и к мэру", - заявил Шарий.

Фото: facebook.com/anatolijsharij

Как сообщала "Страна", в четверг, 26 июля, в Шевченковском райсуде Киева состоится заседание в деле о смертельном ДТП с участием Кирилла Островского.

Прокуратура будет просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Ранее "Страна" выяснила, кем является отец Кирилла Островского, убившего в ДТП ребенка.