Вся Украина обсуждает резонансное ДТП в Киеве, где под колесами "Хаммера" погиб 10-летний ребенок.

23-летний боксер и бизнесмен Кирилл Островский на роскошном внедорожнике повторил "подвиг Зайцевой" - на полной скорости проехал на красный свет, сбил девочку и протащил ее по асфальту на полсотни метров вперед.

Позже СМИ сообщили, что девочка - приехавшая из России к родственникам Настя Артемова.

Завтра Островскому будут избирать меру пресечения. А дело тем временем обрастает все новыми подробностями и комментариями. "Страна" следит за ними в режиме онлайн.

16:25 Водитель Hummer Кирилл Островский, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на переходе в Киеве, пытался затормозить и не собирался бежать с места ДТП.

Об этом рассказал отец задержанного Олег Островский.

По предположению мужчины, авария произошла в момент смены сигнала светофора, а ребенок резко выбежала на дорогу.

"Он ехал во втором ряду, но у пешеходного перехода стояла большая машина - джип какой-то или микроавтобус - он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Конечно, он попытался затормозить, но у него не получилось. Он так и не понял, но либо не сработали тормоза, или они сработали юзом, я не знаю точно, это - мои предположения. Невозможно было быстро среагировать, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо ", - говорит Олег Островский.

Кроме этого, отец утверждает, что Кирилл не находился под влиянием алкоголя или других веществ. По его словам, это уже подтверждено экспертизами. Также, по словам Островского-старшего, его сын не собирался бежать с места аварии, а первые его действия он объясняет импульсом.

"Снять номера - это импульс самосохранения. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем - и скорую вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать - он чуть ниже ее поставил", - пояснил отец задержанного.

Семья водителя намерен доказать, что он совершил наезд не по своей вине.

15:54 Десятилетняя Анастасия Артемова вместе с мамой и братом приехала в Киев из Москвы в гости к родственникам.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в полиции. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали. Мать Анастасии является гражданкой России.

15:48 Известный блогер Анатолий Шарий заявил о том, что 19-летний Кирилл Островский имеет непосредственное отношение к киевской власти, незаконным застройкам и к мэру Виталию Кличко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

""Бывший профессиональный боксер", в 19 лет (профессионально боксировал до 18?) организовавший бизнес на продаже низкокалорийного г...вна, по нашей информации, имеет непосредственное отношение к киевской власти, незаконным застройкам этой власти и к мэру", - заявил Шарий.

15:09 В четверг, 26 июля, в Шевченковском райсуде Киева состоится заседание в деле о смертельном ДТП с участием Кирилла Островского. Прокуратура будет просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

14:08 У Кирилла Островского не выявлено алкогольного опьянения, заявили в прокуратуре Киева.

13:05 Нардеп Мосийчук заявил, что ему с утра звонят высокопоставленные люди с просьбой не предавать огласке дело Островского.

12:50 Кириллу Островскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины". За это грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

По данным прокуратуры, Островский не является владельцем авто, за рулем которого находился.