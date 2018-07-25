Проблема с обеззараживанием воды. В Украину потек хлор из Узбекистана и Румынии
В Украине нескольким водоканалам придется обеззараживать воду при помощи румынского и узбекистанского хлора из-за недавнего простоя АО "Днепроазот".
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил о возобновлении работы хлорной группы цехов предприятия "Днепразот". Пока что первую цистерну с реагентом получил Харьков.
Зубко заверил, что ситуация с обеспечением водоканалов жидким хлором контролируется. Возможен кризисный сценарий устранен.
Он подчеркнул, что остановка работы "Днепроазота" является "запланированным сценарием", поэтому в будущем с предприятием "придется разбираться".
"Вместе с тем, подчеркиваю, что система критической инфраструктуры не может зависеть от одного предприятия - это огромные риски", - отметил Геннадий Зубко.
Как сообщала "Страна", цена на воду для украинцев поднимется из-за роста в четыре раза стоимости хлора.
Также "Страна" писала, как на водоканалах решили проблему с хлоркой.