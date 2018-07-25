В Украине нескольким водоканалам придется обеззараживать воду при помощи румынского и узбекистанского хлора из-за недавнего простоя АО "Днепроазот".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил о возобновлении работы хлорной группы цехов предприятия "Днепразот". Пока что первую цистерну с реагентом получил Харьков.

Зубко заверил, что ситуация с обеспечением водоканалов жидким хлором контролируется. Возможен кризисный сценарий устранен.

Он подчеркнул, что остановка работы "Днепроазота" является "запланированным сценарием", поэтому в будущем с предприятием "придется разбираться".

"Вместе с тем, подчеркиваю, что система критической инфраструктуры не может зависеть от одного предприятия - это огромные риски", - отметил Геннадий Зубко.

Как сообщала "Страна", цена на воду для украинцев поднимется из-за роста в четыре раза стоимости хлора.

Также "Страна" писала, как на водоканалах решили проблему с хлоркой.