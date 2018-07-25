Завтра, 25 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассмотрит жалобу на руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Об этом говорится в проекте повестки дня завтрашнего заседания КДКП.

В проекте повестки дня заседания только один вопрос - "Рассмотрение заключения о наличии дисциплинарного проступка от прокурора Генеральной прокуратуры Украины по дисциплинарным жалобам генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника".

КДКП определится: увольнять Холодницкого, вынести ему выговор или отказать в удовлетворении жалобы генпрокурора.

Кстати, общественные организации "Центр противодействия коррупции" и "Автомайдан" требуют от КДКП провести открытое заседание комиссии по этому вопросу. Они обратились с открытыми письмами к руководству квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с призывом допустить представителей СМИ и общественности на заседание комиссии 26 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что Сытник отправил в комиссию прокуроров требование уволить Холодницкого.

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