В четверг, 26 июля, в Шевченковском райсуде Киева состоится заседание в деле о смертельном ДТП с участием Кирилла Островского, который насмерть сбил 10-летнюю Анастасию Артемову на пешеходном переходе бульвара Леси Украинки.

Прокуратура будет просить для Кирилла Островского меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Об этом сообщает УНИАН.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, ходатайство в суд уже готовится прокурором по данному делу, завтра оно будет направлено в Шевченковский райсуд Киева и в этот же день состоится судебное заседание по избранию меры пресечения.

Напомним, 23-летний водитель-убийца девочки не был владельцем авто.

Кроме того, как отметила пресс-секретарь, аналогичную меру пресечения прокуратура просит для подозреваемого во вчерашнем ДТП возле метро "Дорогожичи". Речь идет о водителе автомобиля Nissan, который совершил аварию, в результате которой погиб один человек - пешеход, еще один пешеход травмирован, а также травмы получили двое людей из автомобиля.

Фигурантам обоих уголовных производств прокуратура инкриминирует совершение правонарушения по ч.2 ст.286 УКУ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.