Когда выходные в августе: на День Независимости украинцев ждет долгий уик-энд
В августе этого года украинцы будут отдыхать девять дней.
Поскольку в этом году День Независимости выпадает на пятницу, в предпоследнюю неделю месяца будет три выходных подряд - 24, 25 и 26 августа. 23 августа будет предпраздничным, поэтому рабочее время во всех учреждениях будет сокращено на один час.
Дата празднования Дня Независимости непосредственно связана с историей становления государственности страны. 27 лет назад – в 1991 году - Верховной Радой была провозглашена независимость Украины. Эта дата неизменна и приходится на 24 августа.
Остальные шесть выходных приходятся на субботу и воскресенье. Это 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19 августа.
Рабочих дней в августе 22.
Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Вятрович настаивает на переносе выходного дня с 9 мая.
Также Вятрович заявил, что планирует отменить перенос выходных.