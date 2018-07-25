В августе этого года украинцы будут отдыхать девять дней.

Поскольку в этом году День Независимости выпадает на пятницу, в предпоследнюю неделю месяца будет три выходных подряд - 24, 25 и 26 августа. 23 августа будет предпраздничным, поэтому рабочее время во всех учреждениях будет сокращено на один час.

Дата празднования Дня Независимости непосредственно связана с историей становления государственности страны. 27 лет назад – в 1991 году - Верховной Радой была провозглашена независимость Украины. Эта дата неизменна и приходится на 24 августа.

Остальные шесть выходных приходятся на субботу и воскресенье. Это 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19 августа.

Рабочих дней в августе 22.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Вятрович настаивает на переносе выходного дня с 9 мая.

Также Вятрович заявил, что планирует отменить перенос выходных.