Государственная казначейская служба в ближайшие дни выделит Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансированию выплат пенсий в июле.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром. Сегодня и завтра мы будем предоставлять займы для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", - сообщает глава Госказначейства Татьяна Слюз.

При этом, по словам Слюз, Госказначейство полностью рассчиталось с Пенсионным Фондом, а возникшие задержки по выплатам пенсий относятся к ответственности фонда.

"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", - пояснила она.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Владимир Гройсман грозит "не прощать" Пенсионный фонд за задержки пенсий.

Также "Страна" писала, что в "Укрпочте" и Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсий.