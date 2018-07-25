Во вторник, 24 июля, лидеры республиканских конгрессменов сообщили, что не пригласят выступить в Конгрессе США российского президента Путина, если он приедет с визитом в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера палаты представителей Конгресса Пола Райана, право выступить в Конгрессе США - это привилегия, которой могут воспользоваться только союзники.

"Мы ясно дали понять, что Путину не будут не рады в Капитолии", - сказал лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл позже.

Пауль Райан и Митч Макконнелл разделяют беспокойство законодателей США после выступления президента Путина на саммите 16 июля в Хельсинки.

При этом Райан отметил, что он не видит ничего плохого во встрече президента США Дональда Трампа с Путиным, однако подчеркнул важность того, что именно глава Белого дома заявил хозяину Кремля.

"Если это "прекратите вмешиваться в дела нашей страны, прекратите нарушать наш суверенитет", я поддерживаю это", - подчеркнул спикер палаты представителей.

Отметим, что о желании Путина говорить речь в Капитолии, на данный момент ничего не известно.

Как сообщала "Страна", американский комик обрушился на Трампа за встречу в Хельсинки, выпалив: "Мы не видели, чтоб Россия так имела Америку со времен фильма "Рокки-4"

Напомним также, что в Кремле подтвердили, что Вашингтон пригласил Путина посетить США в конце года.