Девочку, погибшую в результате наезда внедорожника Hummer на пешеходном переходе в Киеве, звали Анастасия Артемова.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Ребенку было 10 лет.

Мама Насти оказалась гражданкой России. После аварии ей стало очень плохо, врачам и прохожим пришлось оказывать ей помощь. Как рассказали в столичной полиции, мама пока отказалась общаться с ними, обещала связаться позже.

Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer на пешеходном переходе сбил на смерть ребенка и пытался скрыться. Девочка вместе с мамой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, тогда как Hummer вылетел на красный. Водитель протащил девочку 50 метров, в результате многочисленных переломов ребенок умер. Сразу после аварии водитель пытался скрыться. Полиция задержала его. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения. Задержанному объявили о подозрении.

Ранее "Страна" сообщала, что за Кирилла Островского, насмерть сбившего на Hummer девочку, заступаются нардепы - Мосийчук.

Также алкотестер показал, что Кирилл Островский не был пьян - прокуратура.