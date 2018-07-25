В полиции заявили, что инсценировали "убийство" предпринимателя на стоянке в Ровно, чтобы задержать группу злоумышленников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших сотрудников ", - рассказывают правоохранители.

Фото: rv.npu.gov.ua

В полиции отметили, что задержали двух мужчин, которых наняли для убийства 42-летнего ранее судимого жителя Ровно. Задержание произошло незадолго до запланированного злоумышленниками преступления.

Фото: rv.npu.gov.ua

"Мы знали, что в городе находятся два человека, которые готовятся к совершению преступления. К моменту задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить", - говорится в сообщении.

Фото: rv.npu.gov.ua

Отмечается, что утром 17 июля на улице Костромская полицейские задержали двух киевлян в возрасте 47 и 49 лет, ранее судимых за убийства. В их автомобиле Opel правоохранители обнаружили гранату и пистолет с глушителем.

Ранее "Страна" сообщала, что под Ровно неизвестные попали на угнанном авто в ДТП и сбежали.

Также в Ровно в ДТП разбился военный, еще один в больнице.