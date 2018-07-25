Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в Пенсионном фонде из-за ситуации с задержкой пенсионных выплат в июле.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Назначаю служебное расследование - и по действиям руководителя ПФУ и в отношении руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки - не прощу", - отметил премьер во время правительственного совещания с руководством пенсионного фонда.

Также он обязал фонд урегулировать ситуацию до конца недели.

Гройсман отметил, что государство со своей стороны вовремя перечисляет все бюджетные трансферты.

"У центрального бюджета задолженности перед ПФУ нет. Мы полностью финансируем. Принимайте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась", - заявил глава правительства.

Как сообщала "Страна", в "Укрпочте" и в Министерстве социальной политики продлили срок выплаты пенсий до 28 июля.

Также "Страна" писала, с чем связана массовая задержка пенсий в Украине.