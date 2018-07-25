У водителя Hummer Кирилла Островского, который 24 июля насмерть сбил ребенка в Киеве, драгер не выявил алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет УП.

"Мы ожидаем результаты отчетности на алкогольное и наркотическое опьянение. По предварительной информации, драгер не выявил алкогольного опьянения, но окончательные результаты мы сможем обнародовать после того, как получим выводы экспертизы", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, экспертиза на состояние алкогольного опьянения делается быстрее, а на состояние наркотического - в течение нескольких дней. Это зависит от лаборатории.

Максимец отметила, что столичная прокуратура будет ходатайствовать об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.

"Скорее всего, завтра (26 июля - прим. ред.) мы будем обращаться в Шевченковский районный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без залога". - сказала пресс-секретарь.

Кроме того, она сообщила, что уже установили владельца Hummer. "Владелец автомобиля установлен, водитель не является владельцем этого автомобиля. Сегодня (25 июля - прим. ред.), будем обращаться с ходатайством в суд об аресте автомобиля для обеспечения уголовного производства", - сообщила Максимец.

По ее словам, устанавливаются обстоятельства, в том числе выясняется, действительно ли водитель пытался скрыться с места происшествия, как об этом рассказали очевидцы.

"После анализа записей камер видеонаблюдения, в том числе нагрудных камер полицейских, которые его задерживали, и допроса установления очевидцев происшествия будет решен вопрос о дополнительной квалификации по 135 статье УК (Оставление в опасности - прим. ред.), но для этого надо провести еще ряд следственных действий", - отметила пресс-секретарь прокуратуры.

Она добавила, что сотрудники прокуратуры проводят следственные действия, чтобы проверить слова свидетелей.

"Очевидцы указывают на то, что он якобы остановился где-то через 50 метров от пешеходного перехода, а затем снова поехал, припарковался. По словам очевидцев, даже якобы пытался снять номерные знаки, но мы должны это подтвердить в рамках уголовного производства, поэтому сейчас проводятся следственные действия", - подытожила она.

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