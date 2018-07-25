Адвокаты участницы смертельного ДТП в Харькове сообщили о сильных головных болях Елены Зайцевой и предоставили документы о плохом состоянии здоровья подозреваемой во время судебного заседания 24 июля, когда суд оставил подозреваемых в кровавом ДТП на Сумской за решеткой еще на два месяца.Об этом сообщает NewsRoom.

По данным СМИ, адвокаты Зайцевой впервые с начала следствия попросили освободить подозреваемую из СИЗО из-за состояния здоровья.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что пребывание за решеткой угрожает жизни Зайцевой и она страдает от сильных головных болей. "Желание садиться за руль отпало у Зайцевой навсегда. Она вынесла огромный урок. Ее пребывание в СИЗО может привести к фатальным последствиям", – рассказала адвокат.

Однако, судья Виктор Попрас решил продлить содержание в СИЗО для обоих обвиняемых еще на 60 дней без права внесения залога. Решение не подлежит обжалованию.

Ранее "Страна" писала, что суд обнародовал видео разговора Зайцевой сразу после жуткого ДТП в Харькове, в котором она просила "не говорить ничего маме".

Как сообщала "Страна", повторная экспертиза не нашла опиатов у Зайцевой.