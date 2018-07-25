В Германии приступили к подготовительным работам по укладке труб для "Северного потока-2". Об этом сообщает оператор проекта, компания Nord Stream 2, пишет DW.

"С помощью восьми якорей судно Castoro 10 (C10) заняло исходную позицию на мелководье вблизи Любмина. В процессе работ трубы свариваются на борту судна в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты "Северного потока-2" с морской частью нового газопровода", - говорится в сообщении.

Любмин - коммуна в Германии, где находится точка выхода на берег "Северного потока".

Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе (Германия) - пять экскаваторов роют 29-километровую траншею для газопровода.

"Компания Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года", – сказано в сообщении. "Северный поток-2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока нет.

Ранее "Страна" сообщала, что Германия будет достраивать "Северный поток-2" несмотря на проблему Украины.

Также Украина платила деньги в США, чтобы дискредитировать "Северный поток-2" - лоббисты.