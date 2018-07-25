В Черкассах полицейские задержали подозреваемого в смертельном ДТП, в результате которого погибла жена с 4-летним сыном. Об этом сообщает местный сайт Кропива.



По данным СМИ, виновником аварии оказался харьковчанин 1980 года Захарченко Николай Иванович.

Напомним, ДТП произошло на перекрестке улиц Черновола-Чайковского, когда автомобиль BMW въехал в Fiat. Автомобиль отбросило на пешеходный переход, по которому переходили женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 рождения, которые погибли.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео смертельного ДТП у метро Дорогожичи, где два авто вылетели на пешеходов. Водитель одного из автомобилей пытался "проскочить" перекресток на красный сигнал светофора. Произошло столкновение, в результате которого Renault отбросило в людей, которые ждали сигнала светофора. От полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте, еще трое были госпитализированы. Также в больницу увезли водителя Renault.