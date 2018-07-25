Победительница Евровидения-2018, израильская певица Нетта Барзилай (Netta) показала видеоролик, съемки которого проходили в Киеве в начале июля. Запись размещена на YouTube.

Видео: youtube.com

Оказалось, что это не новый клип победительницы "Евровидения 2018", как заявлялось ранее, а реклама сериального сервиса Netflix для Израиля.

Во время съемок в Украине были задействованы такие столичные локации, как Музей истории на Пейзажной аллее и улицы района Борщаговка, а также города Буча под Киевом. Кроме того, в ролике использованы фрагменты из популярных сериалов Netflix: "Очень странные дела", "Затерянные в космосе", "Нарко" и других.

Ранее "Страна" сообщала, что Нетта Барзилай на прогулку с принцем Уильямом заплела фиолетовые косички и надела лосины.

Также Израиль может лишиться Евровидения-2019. Авторов песни Нетты Барзилай обвинили в плагиате.