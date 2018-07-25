Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) объявила про запуск второй волны подписания договоров с медицинскими учреждениями, предоставляющими первичную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Медучреждения должны подать все необходимые документы в электронном виде до 3 августа. Список учреждений, которые начнут получать государственное финансирование по принципу "деньги идут за пациентом", будет обнародован 15 августа.

Также Минздрав сообщает, что 160 коммунальных и частных медучреждений, подписавших договора ранее, в июле уже получили финансирование в соответствии с количеством подписавших декларации пациентов, а также дополнительно за пациентов, которые проживают на территории обслуживания учреждения, но еще не подписали декларации. Общий бюджет финансирования составил 253,7 млн гривен, которые были распределены между учреждениями первичной медицинской помощи в 21 область Украины.

Согласно новым правилам, до конца года подобные договора должны быть заключены всеми медучреждениями, предоставляющими первичную помощь. С 2019 года они будут получать оплату за услуги только по договорам с НСЗУ.

Глава Минздрава Ульяна Супрун также сообщила, что в июле 160 медучреждений, которые составили договор с НСЗУ, получили первые деньги от государства. Лидером среди больниц, куда ушло больше всего средств, стал Центр первичной медико-санитарной помощи в Червонограде львовской области (в июне получено 1,7 миллионов гривен).

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что в 2018 году базовый тариф за обслуживание одного пациента составляет 370 гривен в год. К этому базовому тарифу применяются коэффициенты в зависимости от возраста. В частности, за обслуживание ребенка в возрасте до 5 лет больница получит 1480 гривен в год. А за обслуживание пациента старше 65 лет - 740 грн. В среднем тариф за обслуживание одного человека по новой системе составляет 550 гривен, и это почти вдвое больше, чем по медицинской субвенции, по которой рассчитывалось финансирование раньше.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали переселенцам, как подписывать декларации с врачами.

Ранее Супрун отчиталась, что уже 10 миллионов украинцев подписали декларации с врачами.