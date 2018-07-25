Сегодня, 25 июля, в Святошинском районе Киева неизвестные жестоко расправились с парнем, чтобы завладеть его сумкой, в которой были 100 гривен.Об этом сообщает "Информатор". Нападение произошло около 01:40 по адресу проспект Победы, 93а.

Фото: kiev.informator.ua

По предварительной информации, на парня со спины напали двое людей. Его ударили в голову и нанесли удар ножом в область бедра. Также нападающие забрали сумку, в которой находилось не больше 100 гривен. Об этом парень рассказал сотрудникам полиции, оперативно прибывшим на место по вызову прохожих.

Фото: kiev.informator.ua

Полиция сообщила, что на вид пострадавшему около 23-24 лет. Его госпитализировали работники "скорой". Нападавшие скрылись с места преступления.

На месте работали криминалисты и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве лишь выстрелом в ногу успокоили буйного поляка, который убил мужчину и едва не зарезал женщину.

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