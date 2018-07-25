Сразу несколько народных депутатов вступились за мажора Кирилла Островского, который на своем Hummer насмерть сбил девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Он сообщил, что ему с утра звонило много знакомых и партнеров бывшего боксера, а сейчас владельца фирмы Fit&Sweet, с просьбами не распространять информацию об аварии.

"Звонят и пишут, пишут и звонят, потому что одни с убийцей в один спортзал ходят, другие какой-то бизнес совместный имеют, третьи просто хорошо знакомы и все просят не вмешиваться, не писать и дать возможность правоохранителям и суду определить кто виноват в этом ДТП. Дошло до того, что по этому поводу даже позвонили несколько коллег народных депутатов. Они, правда, подчеркнули, что убийца должен ответить по закону, но тоже просили не писать ничего об этом случае", – сообщил Мосийчук.

Однако, Мосийчук пообещал контролировать расследование и суд над убийцей ребенка до вынесения судом справедливого приговора.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Ранее "Страна" сообщала, что Кириллу Островскому, который на переходе сбил 9-летнюю девочку, грозит до 8 лет тюрьмы.

Также мы писали о любителе фитнес-сладостей на "Hummer". В материале мы выяснили все, что сейчас известно о бывшем боксере Кирилле Островском, убившем ребенка в центре Киева.