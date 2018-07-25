В Киеве на Старокиевской горе в районе Пейзажной аллеи открыли лестницу на Подол с подсветкой и Wi-Fi после дорогостоящей реконструкции. В КГГА назвали стоимость работ, а в соцсетях появились фотографии некачественной проводки и ржавчины, которая проступила после ливней.

Как сообщает пресс-служба КГГА, на обустройство всей территории на Старокиевской горе потратили 89,3 миллиона гривен, но сама лестница обошлись только в 15 миллионов гривен.

"В интернете появилась манипулятивная информация о якобы "золотых" ступеньках. Я должен отметить, что стоимость работ по реконструкции лестницы составляет 15 миллионов гривен", - сказал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

По его словам, лестница спроектирована как сборная монолитная железобетонная конструкция с декоративными накладками "из износостойкой и влагозащищенный термодревесины на ступеньках".

В КГГА уточнили, что за почти 90 миллионов гривен на горе обустроили пешеходный маршрут с зонами отдыха, озеленили территорию, построили платный туалет, установили "тревожную" кнопку и камеры видеонаблюдения на лестнице и аллее, а также зоны доступа к WI-FI, скамейки и смотровые площадки.

Фото: KP.UA

Также были построены подпорные стены для защиты от оползней, дренажная система для отвода воды со склонов и вандалоустойчивое LED освещение.

Спасибко также отметил, что заказчик пристально следит за качеством выполнения работ, поэтому проводятся проверки, подготовлены дефектные акты, а все недостатки работ и замечания будут в ближайшее время устранены.

В то же время столичный житель, адвокат Клим Братковский опубликовал в соцсети фото качества работ по реконструкции лестницы.

Фото: facebook.com/klimetin

Фото: facebook.com/klimetin

Фото: facebook.com/klimetin

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