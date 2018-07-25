Август 2018 года не обойдут стороной геомагнитные возмущения, но почти все магнитные бури будут средней силы.

Об этом сообщают "Подробности".

Итак, 2-3 августа люди могут почувствовать перепады настроения, 10 августа – относительно несильная буря, 13-14 августа – буря малой силы, 16-20 числа – возможны проблемы со здоровьем, а также сбои в работе телевизионных трансляций и мобильной связи, 29 августа – опять средняя по мощности буря, последняя этим летом.

В эти дни метеозависимым людям следует обязательно запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей.

Ранее "Страна" предупреждала, что на Землю обрушится магнитная буря. Во сколько ждать удара.

Также на Землю обрушится магнитная буря. Названы самые опасные дни.

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