Дочь президента США Иванка Трамп, которая на G20 села на место своего отца возле лидеров Германии и Китая, заявила, что закрывает модный бренд одежды и украшений Ivanka Trump, чтобы сосредоточиться на работе в Белом доме, где она занимает должность советника. Об этом сообщает Bloomberg.

"После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в бизнес, но я знаю, что в ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я делаю здесь в Белом доме, поэтому это решение является единственно честным в отношении моей команды и партнеров", - сообщила Трамп в официальном электронном письме.

Напомним, Иванка Трамп выпускала бренд под своим именем с 2007 года. Сначала это были ювелирные изделия, затем к ним добавились одежда, сумки и парфюмерия. Товары предназначались, в первую очередь, для успешных работающих женщин.

С 2017 года многие крупные американские ритейлеры начали отказываться от работы с маркой Ivanka Trump. В качестве официальных причин магазины называли падение продаж, однако многие сторонники Трампа полагали, что крупные сети таким образом выражали недовольство политикой президента.

Как сообщала "Страна", ранее дочь Трампа заявляла, что уходит из бизнеса ради детей.