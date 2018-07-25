Во Львовской области в ночь на 25 июля поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации.

ЧП произошло в 1:05 в селе Бортники. Отмечается, что пассажирский поезд №667 сообщением "Черновцы-Ковель" наехал на 50-летнего мужчину. Его личность пока устанавливают. Из-за инцидента поезда по этому направлению задержались на 30 минут.

Ранее "Страна" сообщала, что в Укрзализныце сообщили, сколько украинцев погибли на железной дороге с начала года.

Также мы писали, что во Львове пассажирский поезд сбил двух человек: погибла женщина, а мужчина получил травмы.

Кроме того, во Львовской области поезд раздавил подростка.