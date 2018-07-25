Количество погибших от пожаров в Греции достигло 79 человек, передает Reuters. По меньшей мере 187 человек, включая 23 детей, получили ранения. Число пропавших без вести было еще неясным.

Таким образом, этот пожар стал самым смертоносным в истории Греции. До этого при пожарах в 2007 году погибли около 70 человек.

Многие из погибших не смогли покинуть деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях. Эта деревня в районе Рафина популярна среди туристов.

Лесные пожары охватили юго-восточную область Греции Аттику, расположенную неподалеку от Афин. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома в районах, расположенных к северо-востоку и западу от столицы страны.

Накануне премьер Греции Ципрас объявил трехдневный траур по жертвам.

Фото: protothema.gr

Ранее "Страна" сообщала, что появились видео и фото смертоносных пожаров в Греции. Люди спасаются от огня в море.