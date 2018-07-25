Судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов, который занимается делом в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, сообщил в Высший совет правосудия о грубом вмешательстве в судебную деятельность с помощью СМИ со стороны адвокатов, потерпевших и общественных активистов.Об этом сообщают "Известия Харькова".

Андрей Антонов также заявил о том, что на него и его семью оказывается давление. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте. Давление проявляется в форме организации кампаний в СМИ лично в отношении судьи и в отношении его близких родственников, пикетировании работы суда, публичном обсуждении судебных процессов, угрозах в адрес судьи, публичных требований принять необходимое решение.

В частности, после судебного заседания 25 июня 2018 года адвокат и потерпевший сообщили в социальной сети Facebook и в интервью СМИ о том, что судья Антонов А.В. действует по указанию президента Украины, а будущее решение уже известно и оно не в пользу потерпевших.



Также Андрей Антонов сообщает, что на него давят через его семью. О брате, который является судьей и проходит переаттестацию, и про распространении негативной информации об отце, судье в отставке.

Критикой и дискредитацией представитель потерпевших хочет добиться выгодного решения для своих подзащитных, считает Андрей Антонов. Об этом также неоднократно заявляли адвокаты мэра Харькова.



"Возможно, в это время идет непроцессуальное давление на суд с целью реализовать какие-то возможности для стороны обвинения. Как минимум, мы наблюдаем четкое неуважение прокуратуры к суду в данном случае и опасаемся того, что, действительно, аргументы защиты в том, что дело недосказанное, дело проиграно, имеют место", - сообщил Андрей Цыганков адвокат Геннадия Кернеса



Теперь, в соответствии с законодательством, сообщение судьи Антонова внесены в реестр и Высший совет правосудия с целью проводить проверку изложенных фактов.

Напомним, Геннадия Кернеса, Виталия Блинника и Евгения Смицкого обвиняют в похищении, истязаниях и угрозах убить активистов харьковского Евромайдана Александра Кутянина и Сергея Ряполова. Если причастность мэра к преступлениям докажут, он может сесть в тюрьму на десять лет.

Как сообщала "Страна", экс-супруга нардепа Антона Геращенко дала показания против бывшего мужа по делу Кернеса. Виктория Грецкая-Миргородская заявила, что дело было сфальсифицировано.