В "Укрпочте" и в Министерстве социальной политики продлили срок выплаты пенсий до 28 июля. Об этом сообщил директор финансового департамента "Укрпочты" Артур Муравицкий в эфире телеканала "112 Украина".

Сотрудники Пенсионного фонда обещают осуществить в этом месяце полное финансирование. "Мы приложим максимальные усилия, чтобы граждане получили пенсии вовремя", - подчеркнул Муравицкий.

По его словам, задержки с финансированием возникли во второй половине июля. "Пенсионный фонд перечисляет средства компании "Укрпочта", "Укрпочта" затем доставляет их в виде пенсий нашим пенсионерам. Это финансирование осуществляется с 4 по 25 число. Соответственно во второй половине этого месяца начали происходить определенные задержки с финансированием Пенсионным фондом этих выплат. "Укрпочта" соответственно не имеет этих средств для выплаты пенсионерам", - рассказал Муравицкий.

Директор финансового департамента компании обещает, что как только финансирование поступит – пенсии будут выплачены: "Как только эти средства поступают от Пенсионного фонда, мы сразу осуществляем выплаты пенсий. Мы надеемся, что до 28 июля, если будет осуществлено соответствующее финансирование, "Укрпочта" выполнит свои обязанности относительно доставки пенсий", - подытожил он.

Выплаты пенсий будут уже сегодня

по словам заместителя министра социальной политики Украины Николая Шамбира, вчера в "Укрпочту" поступила значительная сумма на пенсионные выплаты, а финансирование завершится в ближайшие дни.

"И сегодня будут выплаты, потому что вчера профинансирована "Укрпочта", предоставлена достаточно большая сумма. Выплата продолжается. Завершение мы ожидаем за несколько дней", - сказал он.

По его словам, смещение графика выплат пенсий обусловлено кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ).

"Это связано с кассовыми разрывами, ЕСВ в течение месяца поступает неравномерно и большие поступления идут в конце месяца. Именно поэтому такое происходит. Проблемы в эти дни есть всегда", - отметил Шамбир.

Также он прогнозирует, что в следующем месяце не будет таких больших проблем с выплатами.

"Проводятся работы, чтобы в августе мы выплатили равномерно, без каких-либо срывов. Риск есть, но все расчеты, которые показывают по поступлению, что в августе будет большая сумма из госбюджета, соответственно это дает перспективы рассчитывать на своевременную выплату", - подытожил заместитель министра социальной политики.

Нардепы планируют разобраться, кто виноват в задержке пенсионных выплат

Нардеп Андрей Ильенко рассказал, что намерен подготовить депутатское обращение по этому вопросу. "Я буду информировать общественность о результатах этих обращений, мне должны предоставить официальные ответы, что было причиной этих задержек. И главное, буду требовать, чтобы были конкретные наказания тем, кто в этом виноват", - подчеркнул нардеп.

Напомним, что задержки выплаты пенсий начались более недели назад. Ранее в "Укрпочте" заявили о работе в штатном режиме и добавили, что задержки связаны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда Украины.

Как сообщала "Страна", у Порошенко внезапно предложили вернуть пенсии невыездным жителям "ЛДНР" и упростить получение для остальных.

Напомним также, что осенью пенсионеры штурмовали пенсионные фонды, чтобы узнать, как им насчитали надбавки.